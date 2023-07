Tornado teisterde mogelijk bos in het Waalse Bouillon: “Drie tot vijf tornado’s per jaar in België”

In het Waalse stadje Bouillon, in de provincie Luxemburg, heeft vorige week donderdag (22 juni) mogelijk een tornado plaatsgevonden. Dat schrijft KMI-wetenschapper Maarten Reyniers op Twitter. Radarbeelden tonen de schade in een bos in Menuchenet, vlakbij Bouillon. De Waalse overheid heeft al honderden bomen geteld die afgebroken of ontworteld zijn.

Het heeft op meerdere plekken in ons land stevig geonweerd vorige week. Zo ook in Luxemburg, waar code oranje werd afgekondigd. Daar vond mogelijk ook een tornado plaats, blijkt nu. Het is een uitzonderlijk weerfenomeen – zeker in onze streken. “In Europa zijn die ideale omstandigheden voor de vorming van supercellen (zwaar onweer) en tornado’s veel minder aanwezig dan bijvoorbeeld in de Verenigde Staten”, legt onze wetenschapsexpert Martijn Peters uit.

“Hier ligt het aantal dan ook vijf keer lager met zo’n 250 tornado’s per jaar. In het afgelopen decennium kwamen in de zomerperiode de meeste tornado’s voor in een gebied tussen Frankrijk en Polen. Daarom zien we er in België jaarlijks ook zo’n drie à vijf rond deze tijd van het jaar. In het najaar worden tornado’s vooral gespot in het zuiden van Europa.”

Ook zijn ze hier in Europa minder krachtig dan aan de andere kant van de Atlantische Oceaan. “Van de net geen 4.000 stuks uit de voorbije tien jaar waren er dertig met een windsnelheid van 250 kilometer per uur of hoger.”

Wat is een tornado?

Zo’n tornado is “een kolom lucht die de basis van een wolk met de grond verbindt en met een enorme snelheid ronddraait”, aldus Martijn. “Het ontstaat meestal bij het zwaarste type onweer: de supercell. In minder dan twintig procent van de gevallen gaat het om een niet-supercell tornado.” Slechts 1 op de 1.000 onweersbuien groeit uit tot een supercell. “Daarvan komt het in amper 1 op de 5 tot een tornado”, klinkt het nog.

Maarten Reyniers trok naar het bos waar de windhoos plaatsvond en maakte er enkele beelden, die hij nadien via Twitter deelde.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.