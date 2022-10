Tornado sloopt tientallen huizen in Noord-Frankrijk, ook bij ons houdt onweer zwaar huis: bekijk hier de beelden

In de gemeentes Bihucourt, Hendecourt-lès-Cagnicourt en Conty in het noorden van Frankrijk heeft een tornado grote schade toegebracht aan tientallen huizen. Dat tonen videobeelden die hierboven te bekijken zijn. Weerman David Dehenauw bevestigt dat de storm daarna over ons land trok met zware windstoten.

De regionale krant ‘La Voix du Nord’ meldt dat zondag omstreeks 19 uur een kleine tornado een groot deel van het dorp Bihucourt verwoestte. Op een video die gedeeld is op sociale media is ook te zien dat het dak van de Saint-Vaast-kerk van het dorp ernstig beschadigd is.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Bihucourt in 360 inwoners groot. De wind heeft verschillende daken opgetild en volgens ‘La Voix du Nord’ moet de helft van de inwoners elders onderkomen vinden voor de nacht. Ooggetuigen spreken van een “oorlogszone” en “de apocalyps”. In buurgemeente Hendecourt-lès-Cagnicourt (320 inwoners) zijn een dertigtal huizen beschadigd. Er zijn geen slachtoffers gevallen door de storm.

Lees verder onder de foto.

Volledig scherm Fotomontage HLN. Een huis in het Noord-Franse dorp Bihucourt met ernstige stormschade en bliksem boven Sint-Kruis-Winkel (Gent). © Météo Nord-Pas de Calais en Frederik Vollaert

Ook in de gemeente Conty in het Noord-Franse departement Somme passeerde er een tornado, meldt ‘La Voix du Nord’. Ook daar zou aanzienlijke schade zijn. “Het duurde 20 seconden, alles vloog om ons heen... De angst van ons leven”, vertelt Justine aan weekblad ‘Le Bonhomme Picard’.

Weerman Dehenauw: “Niet echt uitzonderlijk”

Na grote schade te hebben toegebracht aan het noorden van Frankrijk trok de storm over Henegouwen, West- en Oost-Vlaanderen, aldus Dehenauw. De stormcel was minder actief, maar ging wel gepaard met zware windstoten. Via Brussel en Antwerpen gaat de storm richting Nederland.

“Het is niet uitgesloten dat er ook in Vlaanderen schademeldingen kunnen komen door rukwinden, blikseminslagen of hagelstenen. Het is niet echt uitzonderlijk en komt meerdere keren per jaar voor”, vertelt de weerman aan het radionieuws van Qmusic en Joe.

KIJK. Bliksemschichten gefilmd boven Vlaanderen

Beelden tonen ook hoe onweersbuien over Vlaanderen trekken. Die zijn hierboven te bekijken. Op bepaalde plaatsen in West-Vlaanderen zijn de eerste hevige onweersbuien al gemeld, met veel bliksem maar ook hagelstenen van 2 tot 3 centimeter in de omgeving van Poperinge, meldt het KMI.

Lees verder onder de foto.

Volledig scherm Een dik pak hagel in Sint-Rijkers (Alveringem) © Twitter

In de Westhoek is de brandweer drie keer moeten uitrukken, meldt VTM NIEUWS. Een tiental huizen in Elverdinge, deelgemeente van Ieper, zaten tijdelijk zonder stroom door een blikseminslag, meldt onze regioredactie.

In Koekelare stond een straat blank, maar er kwamen geen huizen in de problemen, aldus VTM NIEUWS. De brandweer laat ook weten dat er in Aalst en Geraardsbergen een aantal straten blank staan.

Code geel en noodnummer 1722 geactiveerd

Het KMI riep code geel uit in het hele land vanaf 18 uur tot 23 uur vanavond. In de provincie Limburg blijft code geel nog tot middernacht gelden.

De FOD Binnenlandse Zaken activeert vandaag tijdelijk het noodnummer 1722. Wie de komende uren storm- en waterschade oploopt waarvoor bijstand van de brandweer nodig is, kan een aanvraag indienden via het e-loket www.1722.be of het nummer 1722 bellen. Enkel voor situaties die mogelijk levensbedreigend zijn, kan er naar 112 gebeld worden.

Lees ook:

Bekijk ook: David Dehenauw in VTM NIEUWS over het onweer in Vlaanderen