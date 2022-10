Tornado sloopt huizen in Noord-Frankrijk, ook bij ons houdt onweer zwaar huis: bekijk hier de beelden

Na grote schade te hebben toegebracht aan het noorden van Frankrijk trok de storm over Henegouwen en Oost-Vlaanderen, aldus Dehenauw. De stormcel was minder actief, maar ging wel gepaard met zware windstoten. Via Brussel en Antwerpen gaat de storm richting Nederland. “Het is niet echt uitzonderlijk en komt meerdere keren per jaar voor”, vertelt de weerman.