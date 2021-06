Tijdelijk wat minder regen, woensdag verloopt meestal droog

Dinsdag zijn er in het zuiden van het land in de namiddag nog buien die intens kunnen zijn of gepaard kunnen gaan met onweer. In het centrum en noorden van het land neemt de regenintensiteit geleidelijk aan af, maar neemt tegen de avond opnieuw toe. We halen nog maxima tussen 14 en 19 graden. De noorden- tot noordoostenwind waait matig in het binnenland en vrij krachtig aan zee (met rukwinden tot 60 km/u). Dat meldt het KMI.

Dinsdagavond valt er nog regen of soms intense buien in een groot gedeelte van de Ardennen tot het centrum (van provincie Henegouwen tot Limburg). De neerslagintensiteit neemt in de loop van de nacht af. In het noordwesten van het land is de kans op neerslag minder groot. De minima schommelen tussen 9 en 14 graden.

Woensdag wordt het in de meeste streken droog. Enkel in het zuiden van het land is er ‘s ochtends kans op lichte regen of ‘s namiddags een geïsoleerde bui. De bewolking blijft evenwel hardnekkig. In de loop van de namiddag kunnen er enkele opklaringen tot ontwikkeling komen. De maxima schommelen tussen 15 of 16 graden aan zee en 21 graden in Belgisch Lotharingen. Woensdagavond komen er meer opklaringen. De minima liggen tussen 8 en 13 graden.

Donderdag is het vaak bewolkt, maar in de loop van de namiddag komen er meer opklaringen over het westen en het noordwesten met aan zee zelfs zonnig weer. De maxima schommelen tussen 18 en 22 graden.

Vrijdag is het vaak bewolkt over het westen met kans op wat neerslag bij tussenpozen. Elders blijft het mogelijk overwegend droog met eerst opklaringen en later meer wolken vanaf het westen. De maxima liggen tussen 18 graden aan zee en 23 graden in de Kempen.

Zaterdag wordt het wisselend tot vaak zwaarbewolkt. Vooral in de namiddag vergroot de kans op buien, mogelijk zelfs met enkele donderslagen, bij maxima van 18 tot 23 graden.

Zondag lijkt het overwegend droog te blijven bij een afwisseling van zon en wolken. Met maxima van 21 tot 26 graden wordt het ook enkele graden warmer.