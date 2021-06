Terwijl wij in de regen zitten: nooit geziene hitte in Oost-Europa en aan Amerikaanse westkust

De zomer lijkt een beetje zoek in het westen van Europa. Het verschil met Oost-Europa en de Amerikaanse westkust kan niet groter zijn, want daar worden nu recordtemperaturen opgetekend. In het westen van Canada ligt het kwik maar liefst 25 graden hoger dan normaal.

De weerkaarten die de Britse meteoroloog Scott Duncan op sociale media deelde, tonen heel duidelijk hoe het grootste deel van West-Europa afgelopen week in wisselvallig weer zat, terwijl het in het oosten puffen geblazen was. Oorzaak was een meanderende straalstroom die van zuid naar noord liep. “Op de grens tussen het koude en het warme gebied ontstonden gigantische onweders", aldus Duncan.

Terwijl het in delen van Schotland vroor - er werd zelfs een van de koudste juninachten ooit gemeten - werd in Finland, Letland, Estland, Hongarije en Wit-Rusland met hitterecords geflirt. Finland brak net niet het warmterecord voor juni. In Letland werd wel de warmste nacht ooit opgetekend. Ook in Estland, Hongarije en Wit-Rusland sneuvelden records, met de warmste junidag die ooit geregistreerd werd.

Italië

Ook het zuiden van Italië en het hele gebied tot in het noordwesten van Rusland kreunt onder de hitte. “Ook daar sneuvelen de records”, aldus Duncan. In Siberië werd maar liefst 31,4 graden Celsius opgetekend ter hoogte van 73 graden noorderbreedte. Op zich geen record, want vorig jaar ging het kwik er op 30 juni zelfs naar 34,3 graden. Doordat de zon er in deze tijd van het jaar nooit onder gaat, duikt het kwik ‘s nachts ook nooit onder de 20 tot 25 graden. Wel nooit eerder gezien is de mate waarin het ijs gesmolten is in de Laptevzee.

Ook Noord-Amerika wordt geconfronteerd met een loden hitte. In het westen van de Verenigde Staten en Canada staan alle hitterecords onder druk, met temperaturen boven 40 graden. In Death Valley - een van de heetste plekken ter wereld - werd zelfs 53,2 graden opgetekend, ongezien in deze tijd van het jaar. Op 18 juni werd daar ook de warmste juninacht ooit in Noord-Amerika geregistreerd, met kwik dat niet onder de 40,6 graden zakte. “De omvang, intensiteit en duur van deze mate van hitte is echt waanzinnig”, aldus Duncan.

“Ongezien”

Volgens zijn Canadese collega Tyler Hamilton gaat het om een “ongezien anomalie in de temperatuur”. Het kwik klimt in de Canadese provincie Brits-Columbia maar liefst 25 graden boven de normale waarden. Ook in de Amerikaanse staat Washington is er sprake van ongeziene afwijkingen.

Gevraagd naar de oorzaak van de hitte, wijst Duncan naar de klimaatverandering.