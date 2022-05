Terwijl grote delen van Europa puffen en zweten, is het in Brazilië kouder dan ooit

IN BEELD. Wat u in ons land niet zag door bewolking: totale maansver­duis­te­ring levert elders in de wereld prachtige beelden op

Wie vroeg was opgestaan om de totale maansverduistering in ons land te zien, was eraan voor de moeite. De bewolking strooide roet in het eten. Elders in de wereld was het fenomeen wel goed te zien, en dat leverde dan ook prachtige beelden op.

16 mei