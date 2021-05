Terrasje doen? Hou rekening met plaatselijke buien

Deze namiddag wisselen opklaringen en wolken elkaar af. Het blijft wisselvallig met plaatselijke buien. De maxima schommelen van 13 graden in de Hoge Venen tot 16 à 18 graden in Laag­- en Midden­-België. Er waait een zwakke tot matige wind, zo meldt het KMI.

Vanavond zijn er eerst nog een paar lokale buien mogelijk, maar geleidelijk wordt het overal droog met breder wordende opklaringen.

Vannacht krijgen we eerst brede opklaringen, later neemt de bewolking toe vanaf het zuidwesten en kan er op het einde van de nacht wat lichte neerslag vallen in de streken nabij de Franse grens. Over het noorden en het noordoosten blijft de kans op opklaringen de hele nacht bestaan. De minima liggen op 2 graden in de Ardennen en 9 graden over het zuidwesten.

Morgen kunnen er ‘s ochtends nog opklaringen voorkomen over het noordoosten. Elders is het overwegend zwaarbewolkt met vanaf de Franse grens geleidelijk eerst wat lichte lokale neerslag. In de loop van de dag wordt het wisselend tot zwaarbewolkt en vallen er eerder buien. Vooral over de noordoostelijke landshelft kunnen die buien in de namiddag vrij stevig worden met kans op onweer. We halen maxima van 12 tot 17 graden.

Morgenavond is er vooral over het westen, het noorden en het noordoosten tijdelijk nog kans op buien en eventueel onweer. In de nacht van donderdag op vrijdag kan er vooral in het westen nog neerslag vallen, maar in vele streken blijft het droog, met hier en daar nevel of mist. De minima liggen tussen 3 en 9 graden.

Vrijdag blijft ons land onder invloed van maritieme, onstabiele lucht. Het wordt wisselvallig met buien die zich in de loop van de dag vormen. Plaatselijk kunnen de buien vergezeld zijn van onweer. De maxima liggen tussen 12 en 16 graden.

Zaterdag begint nog droog met opklaringen. Vrij snel wordt het zwaarbewolkt vanuit het westen, gevolgd door regen of buien. Na de middag en ‘s avonds wordt het opnieuw droger vanuit het westen. De maxima schommelen tussen 10 en 14 graden.

Zondag is het gedeeltelijk bewolkt met af en toe buien. In de loop van de namiddag en avond bereikt een storing ons land via het zuidwesten met intensere regen of buien. De maxima schommelen tussen 13 en 16 graden.