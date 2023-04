Temperatuurrecord van 38,8 graden in Spanje en Portugal: dorpen zonder drinkwater, boeren planten geen gewassen

WEERBE­RICHT. Regenachti­ge en zwaarbe­wolk­te dag, temperatu­ren tot 13 graden

Donderdagnamiddag vallen over het westen een paar buien, maar blijft het toch vaak droog met soms enkele opklaringen. In het centrum regent het eerst nog licht. Later wordt het ook daar meestal droog, afgezien van enkele buien. Over het oosten valt er tot de avond regen bij tussenpozen. De maxima schommelen tussen 5 à 6 graden in de Hoge Ardennen, rond 10 à 11 graden in het centrum en tot 12 of 13 graden in het westen. Dat meldt het KMI.