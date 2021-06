Temperatuur stijgt eind deze week tot bijna 30 graden

Aanmelden of vrij naar het strand? ‘Bevrij­dings­fees­ten’ of helemaal niks? Zo gaan we deze zomer naar de kust

24 mei Van het ene “bevrijdingsfeest” na het andere in Middelkerke tot “geen enkel evenement” in Knokke-Heist. Nooit eerder zal de Kust zo verdeeld zijn als komende zomer, zo blijkt uit een rondvraag bij de tien kustgemeenten. Waar enkele badplaatsen zich in de eerste vakantieweken vooral op een veilig strand willen concentreren met een aanmeldingsplicht en druktebarometer, trekt Jean-Marie Dedecker direct alle registers open: “Middelkerke wordt dé place to be, met meer evenementen dan ooit. De mensen willen weer leven.”