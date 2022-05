Temperatuur gaat in stijgende lijn: zondag tot 20 graden warm en zonnig

Kwik klimt tot 50 graden in India en Pakistan komend weekend

In het noorden van India en in Pakistan kreunen honderden miljoenen mensen nog steeds onder een ongekende hitte. De temperaturen zijn op veel plaatsen al opgelopen tot boven de 45 graden en voor dit weekend wordt zelfs 50 graden voorspeld. Dat heeft een woordvoerster van de Wereld Meteorologische Organisatie (WMO) gemeld in het Zwitserse Genève.

29 april