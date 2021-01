Temperaturen worden zachter en het kan stevig waaien

Droog in het westen, kans op buien in het oosten, alleen nog sneeuw in de Ardennen

17 januari Zondag begint meestal zwaarbewolkt met enkele regenbuien, of aanvankelijk nog enkele lokale winterse buien. Overal kunnen mistbanken ontstaan. In de loop van de dag wordt het meestal droog over de westelijke landshelft met soms opklaringen. Over het oostelijke deel blijft de kans op buien de hele dag bestaan. In de Ardennen is het grijs met veel lage wolken en mist; de buien vallen daar nog steeds als sneeuw. De maxima schommelen tussen 0 graden in de Hoge Venen en 6 graden aan zee. Dat meldt het KMI.