Temperaturen tot wel -45° Celsius: VS zet zich schrap voor ‘bomcycloon’ Elliott

Kijk vannacht even omhoog: zie Mars van zijn beste kant én verduis­terd door de maan

In de nacht van 7 op 8 december is het zover. Mars bevindt zich dan op zijn dichtste punt bij de aarde voor dit decennium én staat op één lijn met de zon en aarde. De planeet is dan op zijn grootst en helderst. De uitgelezen kans om Mars eens te bekijken met het blote oog. Je krijgt er trouwens nog een zeldzaam spektakel bij. De maan zal de planeet een uur lang verduisteren. De volgende keer dat dit gebeurt is pas in 2059.

7 december