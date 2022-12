Temperaturen tot -45 graden in de VS: experts waarschuwen voor bevriezing huid in minuten

WEERBE­RICHT. Enkel nog lichte sneeuw verwacht na eerste winterprik, KMI waarschuwt voor CO-intoxica­tie

We hebben de eerste winterprik in ons land gehad. Vooral in Wallonië heeft het gesneeuwd en daar blijft de sneeuw ook liggen. In delen van Oost-Vlaanderen en Limburg viel er eveneens sneeuw. In de rest van het land ging het vooral om smeltende sneeuw. Inmiddels is het geleidelijk droog in het westen, terwijl er elders nog wat lichte regen kan vallen en in de Ardennen lichte sneeuw. De maxima liggen tussen 0 en 6 graden. Het KMI waarschuwt voor CO-intoxicatie.

5 december