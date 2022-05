Temperaturen tot 28 graden in Vlaanderen

Het wordt zondag warm met temperaturen tot 23 graden in de Ardennen en 28 graden in Vlaanderen. Het is zonnig met hoge wolkenvelden. In het westen kunnen wat regendruppels vallen. Dat zegt het KMI. In de loop van de avond en nacht neemt de bewolking toe en kunnen er buien vallen. Op sommige plaatsen kan het ook onweren. Het is heel zacht, met maxima van 13 tot 18 graden.