Tegen vanavond zware windvlagen tot 125 per uur verwacht: KMI kondigt al code oranje af voor de kust

Het belooft opnieuw een onstuimige dag te worden. De wind neemt weer in kracht toe en aan zee zijn deze namiddag rukwinden mogelijk tot 80 à 90 kilometer per uur. Vanavond en vannacht trekt een actief koufront vanaf de kust over het land, met zeer zware windvlagen tot 125 kilometer per uur aan zee en 120 kilometer per uur in het binnenland. Het KMI heeft intussen code oranje afgekondigd voor de kust tussen 21 uur en 1 uur vannacht. Elders geldt code geel, maar ook dat kan nog bijgesteld worden. Volgens onze weerman David Dehenauw is er kans op overlast en schade en die kan zich niet alleen aan de kust, maar ook in het binnenland voordoen.

Vandaag is het eerst meestal zwaarbewolkt tot betrokken, met perioden van regen of motregen. De maxima liggen tussen 7 graden in de Hoge Venen en lokaal een zachte 12 graden in het westen. De zuidwestenwind waait in het binnenland vrij krachtig tot soms krachtig, met rukwinden tot 70 à 80 kilometer per uur. Aan zee is de wind krachtig tot zeer krachtig met pieken tot 80 à 90 per uur. Daar wordt na de middag code geel van kracht. In de rest van Vlaanderen zal dat pas deze avond zijn. Aan de kust wordt het dan code oranje, van 21 uur tot 1 uur.

Volledig scherm © KMI

Vanavond en vannacht trekt immers een actief koufront vanaf de kust door het land, met plaatselijk onweer, korrelhagel en zware tot zeer zware windstoten. De wind waait in het binnenland vrij krachtig tot krachtig en aan zee zeer krachtig tot stormachtig uit zuidwest, ruimend naar west.

Achter de storing wordt het wisselend bewolkt met lokaal nog windstoten en fikse buien, die in de Hoge Ardennen onder de vorm van (smeltende) sneeuw vallen. De buien kunnen ook gepaard gaan met korrelhagel en onweer. De minima liggen maandagochtend tussen -1 graad in de Hoge Venen en 6 graden aan zee.

Volledig scherm © BELGA

Het KMI waarschuwt dat het schatten van de kracht van rukwinden tijdens zware buien moeilijker is dan bij een grootschalige storm. “Het verschil met storm Eunice is dat de felste rukwinden van zeer korte duur zijn en zich (zeer) plaatselijk voordoen, tijdens buien. Het criterium voor een oranje waarschuwing - minstens 65 procent kans voor een voldoende groot gebied - is (voorlopig) alleen voor de kust voldaan, maar schadelijke rukwinden kunnen zich ook landinwaarts voordoen.”

Maandag wordt het, onder impuls van een nieuwe stormdepressie boven de Noordzee, onstabiel en onstuimig met afwisselend opklaringen en buien. Die buien kunnen soms intens zijn, met kans op korrelhagel en mogelijk een onweer. In de Ardennen zijn de buien nog winters van aard, met in de Hoge Venen mogelijk een accumulatie van verschillende centimeters sneeuw. De maxima liggen tussen 2 en 3 graden in de Hoge Venen en 9 à 10 graden in Vlaanderen.

De wind wordt in het binnenland vrij krachtig tot krachtig en aan zee zeer krachtig tot stormachtig uit zuidwest tot west, in de namiddag ruimend naar noordwest. De rukwinden kunnen oplopen tot 80 en 100 kilometer per uur of nog wat meer aan zee en tijdens de felste buien.

Dinsdag begint de dag op de meeste plaatsen met opklaringen. In de loop van de dag trekt een storing vanaf het westen door het land en wordt het geleidelijk zwaarbewolkt, met in de namiddag regen. De maxima liggen tussen 4 à 5 graden in de Hoge Ardennen en 9 à 10 graden in Vlaanderen. De wind waait matig tot vrij krachtig en aan zee krachtig tot soms zeer krachtig uit zuidwest, ruimend naar west tot zuidwest.

Woensdag zou een mobiele hogedrukwig voor droog en overwegend zonnig weer zorgen. In de Hoge Ardennen is er ‘s morgens aanvankelijk lage bewolking mogelijk. De maxima liggen tussen 6 en 10 graden bij een zwakke tot matige wind, die krimpt naar zuid tot zuidwest.

