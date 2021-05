Te koud voor tijd van het jaar: kans op onweer en korrelhagel, smeltende sneeuw in Ardennen

Opnieuw sneeuw in Hoge Venen, tweede week van paasvakan­tie begint fris

11 april Er is deze voormiddag opnieuw sneeuw gevallen in de Hoge Venen. Deze namiddag is er nog kans op winterse buien in het oosten. Elders blijft het overwegend droog met meer en meer opklaringen vanaf de kust. Het blijft koud met maxima van 1 tot 8 graden. De wind waait matig tot vrij krachtig, zo meldt het KMI.