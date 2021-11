Tachtigjarige man overlijdt nadat hij wordt meegesleurd door rivier na noodweer op Sardinië

Wisselval­lig weekend met regen, zondagna­mid­dag geleide­lijk opklarin­gen

Droge perioden en enkele buien wisselen elkaar vanmiddag af. In vele streken blijft het zwaarbewolkt, met in de Ardennen nog steeds kans op mistbanken. In de noordelijke landshelft kunnen er hier en daar wel enkele bescheiden opklaringen voorkomen. De maxima schommelen tussen 7 graden in de Hoge Venen en 12 of 13 graden over het westen. Dat zegt het KMI.

13 november