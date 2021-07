Succes van Buienradar zorgde voor onweer tussen oprichters

Tijdelijk wat minder regen, woensdag verloopt meestal droog

22 juni Dinsdag zijn er in het zuiden van het land in de namiddag nog buien die intens kunnen zijn of gepaard kunnen gaan met onweer. In het centrum en noorden van het land neemt de regenintensiteit geleidelijk aan af, maar neemt tegen de avond opnieuw toe. We halen nog maxima tussen 14 en 19 graden. De noorden- tot noordoostenwind waait matig in het binnenland en vrij krachtig aan zee (met rukwinden tot 60 km/u). Dat meldt het KMI.