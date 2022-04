Stuk frisser met kans op buien en onweer, maar vanaf morgen wordt het weer beter

Het weer kent een dip vandaag. Het wordt een stuk frisser en er zijn in de loop van de dag buien en zelfs een donderslag mogelijk, vooral in het noorden en het oosten. De komende dagen herpakt het weer zich, met dank aan een naderend hogedrukgebied, klinkt het bij het KMI.

Deze ochtend is het eerst nog vaak droog met opklaringen. Vanuit het noorden wordt het gedeeltelijk tot zwaarbewolkt en worden buien verwacht. Vooral in het noorden en oosten kunnen die intens zijn en vergezeld van een donderslag. Het wordt een stuk frisser met maxima rond 13 of 14 graden in het centrum. Op de Ardense hoogten wordt het niet meer dan 9 graden. De wind waait zwak tot matig uit het noorden tot noordoosten.

Vanavond vallen er verspreid nog een aantal buien. Ook vannacht verwachten we plaatselijk nog wat regen of enkele buien. Op de hoogten van de Ardennen komt er lokaal nevel of mist voor. De minima liggen tussen 4 en 8 graden. De wind waait zwak tot matig uit een noordelijke richtingen.

Morgen verwachten we in de ochtend opklaringen maar ook lage wolkenvelden die in de Ardennen het zicht kunnen belemmeren. Overdag blijft het in Laag- en Midden-België zo goed als droog met vaak brede opklaringen. Ten zuiden van Samber en Maas wordt het eerder wisselend bewolkt met enkele buien. De maxima liggen tussen 10 en 16 graden bij een meestal matige noordenwind.

Woensdag in de ochtend kunnen er in het westen lage wolken, afkomstig van de Noordzee, voorkomen waaruit eventueel wat lichte neerslag valt. In de loop van de voormiddag kunnen die lage wolken zich tijdelijk landinwaarts uitbreiden. In de namiddag wordt het overal opnieuw zonnig met maxima van 11 tot 16 graden. Er waait een zwakke tot matige noordoostenwind.

Donderdag krijgen we veel zon en maar enkele wolkenvelden. Het wordt een paar graden zachter bij maxima van 14 tot 19 graden. Aan de kust is het frisser met maxima tot maar 12 graden. De wind waait zwak tot matig uit noord tot noordoost.

Vrijdag wordt het bewolkter, maar blijft het vrijwel droog. Het is wat frisser met maxima rond 14 of 15 graden in het centrum. Er waait een matige en aan zee een vrij krachtige wind uit noordnoordoost.

Volgend weekend verwachten we bewolkt weer met wellicht enkele buitjes. Het is fris voor de tijd van het jaar, met maxima tussen 6 en 13 graden. De wind waait overdag meestal matig uit noord tot noordoost.

