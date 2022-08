Studie: “Extreme hitte treft in toekomst 107 miljoen Amerikanen”

Limburgse Clytie (42) houdt gazon groen met een wadi: een wonderop­los­sing tegen de droogte?

“Als men de aanleg van een ‘wadi’ verplicht bij elk nieuwbouwproject, zullen we over 50 à 100 jaar ‘hemelwaterneutraal’ zijn.” Een opvallende uitspraak vandaag in onze krant van hydroloog Patrick Willems (KUL). Om in de toekomst het schaarse regenwater beter op te vangen, kijken Willems en co naar meer wadi’s in onze tuinen. Clytie (42) uit Zonhoven heeft er zo al eentje - jawel, in de vorm van een druppel -, maar wat is het precies? En hoe leg je het makkelijk én goedkoop zelf aan?

