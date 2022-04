Streepje zon en enkele buien op dag van de Ronde

De dag van de Ronde van Vlaanderen wordt er een met hier en daar een streepje zon en ook enkele buien. Vanochtend vriest het vrijwel overal. Op de meeste plaatsen is het eerst lichtbewolkt, maar over het uiterste westen en noordwesten is het wisselend bewolkt en vallen er een paar plaatselijke winterse buien of voorjaarsbuien. In de loop van de dag wordt het overal wisselend tot lokaal soms zwaarbewolkt. Dat meldt het KMI.

De plaatselijke buien over het westen en het noordwesten breiden zich in de namiddag langzaam uit naar het centrum. Ten zuiden van Samber en Maas blijft het wellicht de hele dag droog en zijn er meer opklaringen. Het is koud voor de tijd van het jaar met maxima van 0 à +1 graad in de Hoge Venen tot 7 of 8 graden in Vlaanderen. De wind is zwak tot matig, eerst uit veranderlijke of noordelijke richtingen, later uit noord tot noordwest.

Na de laatste lokale buitjes worden vanavond de opklaringen opnieuw breed. De volgende nacht neemt de bewolking toe vanaf het noordwesten, maar blijft het droog. De minima liggen tussen -1 en -7 graden ten zuiden van Samber en Maas en tussen -1 en +3 graden elders. De zwakke noordwestenwind krimpt naar het zuidwesten en wordt later matig en aan zee vrij krachtig met daar naar de ochtend toe rukwinden tot 55 à 60 km/u.

Maandagochtend neemt de bewolking verder toe en geleidelijk krijgen we perioden van regen of motregen vanaf het noordwesten. In de Hoge Ardennen kan de neerslag vallen als smeltende sneeuw. De maxima liggen tussen 2 graden in de Hoge Venen en 9 à 10 graden aan zee. De zuidwestenwind wordt vrij krachtig in het binnenland en krachtig tot zeer krachtig aan zee. Rukwinden tot 60 à 70 km/u zijn mogelijk.

Dinsdag is het overwegend zwaarbewolkt met perioden van regen of buien. Het wordt zachter met maxima van 8 graden in de Ardennen tot 11 à 12 graden in Vlaanderen. De wind waait matig uit west tot noordwest.

Woensdag is er nog altijd veel bewolking met af en toe lichte neerslag. De maxima liggen tussen 7 en 13 graden bij een vrij krachtige en aan zee krachtige tot zeer krachtige zuidwestelijke wind.

Donderdag trekt een actieve regenzone over ons land. De maxima schommelen rond 10 of 11 graden in het centrum bij een stevige wind uit west tot zuidwest.

Vrijdag verwachten we weinig verandering met veel wolken, soms flink wat regen en een strakke zuidwestenwind. De maxima liggen in de meeste streken rond 11 of 12 graden.

Ook zaterdag lijkt het zwaarbewolkt te worden met regen en maxima rond 12 graden in het centrum.