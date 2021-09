Stralend weekend met temperaturen tot 26 graden, ook volgende week zomers weer

Tijdelijk mooi weer met temperatu­ren tot 26 graden, KMI kondigt code geel af voor lokaal hevig onweer tegen de avond

21 augustus Vandaag profiteren we van een zomers weerbeeld. Voor even toch. Na het optrekken van het lokale ochtendgrijs krijgen we tijdelijk mooi weer met zon en wolken. Het kwik schommelt tussen 21 graden op de Ardense hoogten en 25 of 26 graden in Vlaanderen. Vanavond kunnen er wel onweders ontstaan. Het KMI heeft alvast code geel afgekondigd en het nummer 1722 is geactiveerd.