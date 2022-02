Stormweer op komst, maar wat betekenen die kleurcodes van KMI nu juist?

Eerst even dit: het KMI geeft regelmatig algemene waarschuwingen voor gevaarlijke regen, wind, onweer, stormtij of gladheid, als aan de criteria ervoor voldaan wordt tenminste. Die waarschuwingen zijn geldig per provincie en voor een bepaalde tijdsspanne.

Voor die waarschuwingen gelden deze principes:

- Code groen: geen bijzonderheden

- Code geel: wees waakzaam

- Code oranje: wees voorbereid en volg raadgevingen op

- Code rood: onderneem actie en volg raadgevingen strikt op

Voor de kleurcodes hanteert het KMI ook een aantal definities. “Zeer lokaal” betekent een gebied van minder dan een kwart van een provincie, “lokaal” houdt een gebied in tussen een kwart en de helft van een provincie en “verspreid” wil zeggen dat het over minstens de helft van een provincie gaat.

Specifiek op wind gericht, betekenen de kleurcodes het volgende:

Code groen: er worden geen significante problemen verwacht ten gevolge van wind.

Code geel: er wordt veel wind verwacht waarbij plaatselijke overlast of schade mogelijk is en het verkeer enige hinder kan ondervinden. Wees waakzaam.



Code geel is van toepassing wanneer er sprake is van rukwinden tussen 80 en 100 km/u, of 70 en 90 km/u bij bebladerde bomen.



Code geel kan maximaal 48 uur voordat (en soms korter, afhankelijk van de onzekerheid) het weerfenomeen optreedt, worden uitgegeven. De zekerheid is minstens 65 procent dat aan de criteria voldaan wordt.

Code oranje: er wordt zeer veel wind verwacht waarbij (belangrijke) schade of overlast op grotere schaal mogelijk is en het verkeer ernstige hinder kan ondervinden. Wees voorbereid en volg de raadgevingen van de bevoegde overheid op.



Code oranje is van toepassing wanneer er sprake is van verspreide rukwinden tussen 101 en 130 km/u, of 91 en 120 km/u bij bebladerde bomen.



Code oranje kan maximaal 24 uur van tevoren (en soms korter, afhankelijk van de onzekerheid) worden uitgegeven als er minstens 65% kans is dat aan de criteria ervoor wordt voldaan. Wees voorbereid en en volg de raadgevingen van de bevoegde overheid op.

Code rood: er worden extreem hoge windsnelheden en rukwinden verwacht, waarbij zeer grote schade of overlast mogelijk is en het verkeer zeer ernstige hinder kan ondervinden. Onderneem actie om uzelf, anderen en indien mogelijk uw bezittingen in veiligheid te brengen en en volg de raadgevingen van de bevoegde overheid strikt op.



Code rood is van toepassing wanneer er sprake is van verspreide rukwinden van meer dan 130 km/u (>120 km/u bij bebladerde bomen).



Code rood wordt op zijn vroegst 12 uur vooraf (en soms korter, afhankelijk van de onzekerheid) uitgegeven als er minstens 65% kans is dat aan de criteria ervoor voldaan is. Onderneem actie om uzelf, anderen en indien mogelijk uw bezittingen in veiligheid te brengen en en volg de raadgevingen van de overheid strikt op.