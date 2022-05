Stormjager Maickel gaat met kans op tornado júíst de deur uit: “Dat is het mooiste”

Vandaag is er een kleine kans op windschering, ook wel windhoos of tornado genoemd. Hoewel de meeste mensen dan binnenblijven, zijn er ook waaghalzen die het stormweer juist gaan opzoeken. De Nederlandse stormjager Maickel Geurts is zo iemand. Maar zonder gevaar is dat niet. “Het is echt opletten geblazen vandaag”, vertelt hij aan onze collega’s van AD.nl.

Geurts is al ruim vijftien jaar stormjager. Samen met andere mensen die een passie hebben voor stormen deelt hij zijn foto's, video's en verslagen op de blog Xtremechasing. “We gaan vandaag met vijf of zes mensen op pad”, vertelt Geurts. Toen eenmaal duidelijk werd dat het zou gaan stormen, had Geurts zijn camera direct bij de hand. Waar menig Nederlander binnenblijft, gaan Geurts en zijn vrienden juist nu 'op jacht'.

Door de zogeheten supercell, een onweersbui van het zwaarste kaliber, is er vandaag een verhoogde kans op tornado's. “Dat is het mooiste om te zien”, aldus Geurts. En het komt in Nederland steeds vaker voor. “Dat komt door de opwarming van de aarde.” Normaal gesproken neemt Geurts allerlei meetapparatuur mee in zijn auto. “De resultaten stuur ik dan door naar het KNMI (het Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut, red.). Maar vandaag is het voornamelijk kijken en foto's en filmpjes maken.”

Stormjagen is niet geheel ongevaarlijk. “Het is echt opletten geblazen vandaag”, zegt Geurts. Hij en zijn vrienden nemen dan ook de nodige voorzorgsmaatregelen. Zo parkeren ze altijd dicht bij een snelweg. “Want als het dan mis dreigt te gaan, stap je vlug in de auto en ben je zo snel mogelijk weer weg.”

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

De windstoten in Nederlands Limburg en Oost-Brabant kunnen vandaag een snelheid halen van 100 tot 120 kilometer per uur. De hagelstenen die vallen kunnen 2 tot 4 centimeter groot zijn en er valt ook nog eens tientallen millimeters aan regen. “Tref maatregelen om schade of letsel te voorkomen. Mijd open water en open gebied, schuil niet onder bomen”, adviseert het KNMI.

België

Ook in ons land worden vandaag intense buien met onweer of regenvlagen verwacht. In Vlaanderen is er een kleine kans op een tornado. “Volgens Europese specialisten is er vandaag een heel minieme kans op een windhoos, ietsje groter in het oosten van het land, maar het is totaal niet te voorspellen waar en hoe die zich gaat manifesteren”, aldus VTM-weerman Frank Duboccage.

De onweersbuien trekken van west naar oost over België en kunnen gepaard gaan met veel neerslag, forse windstoten en hagelbuien, waarschuwt het KMI. Als gevolg van het noodweer zal vanaf vanmiddag code oranje van kracht zijn in de provincies Luik, Luxemburg, Limburg, Vlaams-Brabant, Brussel, Namen en Waals-Brabant. In de rest van België geldt code geel.

Herbekijk ook:

Gisteren richtte het onweer al op verschillende plaatsen in België schade aan