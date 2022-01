Storm Corrie in aantocht met windstoten tot ruim 100 kilometer per uur, Antwerpen sluit maandag waterkeringspoorten

Corrie

“Morgen verwachten we onstuimig weer met hoofdzakelijk over het centrum en het oosten perioden van regen of buien”, klinkt het bij het KMI. “In de Ardennen is de neerslag winters en daar kan er op de hoogten een sneeuwlaag van meerdere centimeters gevormd worden. Over het westen blijft het mogelijk overwegend droog en is de kans op opklaringen groter. Er waait in het binnenland een vrij krachtige tot krachtige wind uit west tot noordwest met rukwinden tot 80 km/u. Aan zee is de wind meestal zeer krachtig met pieken van 80 à 90 km/u.”