Storingen domineren het weer: zwaarbewolkt tot betrokken op meeste plaatsen

Maandagavond en vooral -nacht trekt een actieve storing door ons land vanuit het noordwesten. Deze verplaatst zich naar het zuidoosten. Het is betrokken met de hele nacht neerslag. In Laag- en Midden-België valt er regen. In de hoge Ardennen is er eerst kans op wat sneeuw of smeltende sneeuw, maar deze gaan snel over in regen. De minima worden 's avonds bereikt en schommelen tussen -1 graad op de Hoge Venen, 5 graden in het centrum en 6 graden aan zee. De wind wordt matig tot vrij krachtig uit zuidwest tot west met rukwinden rond 50 km/u.



Dinsdag sleept een storing nog een tijd over ons land. In de voormiddag is het zwaarbewolkt met perioden met regen. In de namiddag wordt het droger vanuit het noordwesten met brede opklaringen. De maxima schommelen tussen 3 graden op de Hoge Venen en 8 graden aan de kust. De wind is matig tot vrij krachtig uit zuidwest tot west en ruimt naar noordwest en wordt matig.



Woensdag start de dag droog, maar de bewolking neemt al snel toe vanaf het westen en in de namiddag volgt er regen. Op de hoogste toppen kan wat smeltende sneeuw vallen. De maxima schommelen tussen 0 graden op de Hoge Venen en 6 graden aan de kust. De wind waait overwegend matig uit zuidwestelijke richtingen, ruimend naar westnoordwest.