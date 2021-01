Storing trekt over ons land, in de Ardennen opnieuw kans op (smeltende) sneeuw

Een neerslagzone sleept deze voormiddag nog over ons land. In de meeste streken valt er regen, maar op de Ardense Hoogten is nog natte sneeuw of aanvriezende regen mogelijk. Ook 's ochtends is dat het geval in Belgisch Lotharingen. Dat meldt het KMI.

In de loop van de namiddag wordt het droger vanuit het noorden met soms brede opklaringen, in het zuiden pas tegen 's avonds. De maxima schommelen tussen 2 graden op de Hoge Venen en 8 of 9 graden aan de kust. De wind is eerst nog matig tot vrij krachtig uit west tot zuidwest met snelheden tot 50 km/u. Later op de dag ruimt hij naar noordwest en wordt dan matig in het binnenland.

Lees ook Sneeuw blokkeert wegen in Madrid: zorgverleners moeten soms uren stappen om ziekenhuis te bereiken

Deze avond zijn er eerst brede opklaringen over de noordelijke helft van het land. In de Ardennen worden er lage wolken of aanvriezende mist gevormd. Tijdens de nacht van dinsdag op woensdag kunnen er enkele buien vanaf de Noordzee trekken naar de Kempen en ook naar de Hoge Venen waar ze vallen onder de vorm van sneeuw. Elders blijft het droog, maar de bewolking neemt geleidelijk toe vanuit het westen. De wind is matig in het noorden en het noordoosten van het land. Hij wordt zwak in de Ardennen en in de provincies langs de Franse grens, waardoor er in die streken kans is op vorming van ijsplekken. De minima liggen tussen -3 en 3 graden.

Morgen start de dag droog, maar het wordt snel zwaarbewolkt vanuit het westen met regen in de namiddag, vooral dan in de zuidwestelijke helft. Het is droger langs de noordelijke en noordoostelijke grens van ons land. In de Ardennen verwachten we wat smeltende sneeuw. De maxima liggen rond het vriespunt of zijn licht negatief in de Hoge Venen, en klimmen tot 3 graden in het centrum en 6 graden aan zee. De wind waait zwak tot matig uit west, ruimend naar noordwest. Aan zee waait de wind uit zuidwest, ruimend naar west.

Donderdag blijft een storing liggen over ons land met meestal regen in de westelijke helft van het land. In de Ardennen valt er smeltende sneeuw of sneeuw. De maxima schommelen tussen -1 en 5 graden.