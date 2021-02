Stevige winterprik in aantocht: “Kans vrij groot dat we eind volgende week kunnen schaatsen”

Weernieuws Zachtere temperatu­ren, maar bijna overal regen

28 januari Het regent donderdagochtend vrijwel overal, al is dat op meerdere plaatsen matige regenval. In totaal kan er 10 tot 15 l/m² vallen. De neerslagintensiteit neemt in de namiddag af vanaf het westen, maar in de oostelijke landshelft blijft het regenachtig. Het wordt een stuk zachter met maxima van 7 à 8 graden in de Hoge Venen en 11 tot lokaal 12 graden in Vlaanderen.