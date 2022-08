Spectaculaire beelden van water dat in metro gutst en straten blank zet in Parijs

Haal deze spullen zeker uit je geparkeer­de auto tijdens de hitte

De komende dagen is het heet, en daar moet je op verschillende vlakken rekening mee houden. Kijk best ook even naar wat je in je auto hebt liggen, zeker wanneer die in volle zon geparkeerd staat. Sommige spullen kan je er maar beter uit halen, want ze kunnen voor problemen zorgen.

