Spanje zet zich na weekend vol bosbranden opnieuw schrap voor derde hittegolf van deze zomer

“Beter weer op komst”, zegt weervrouw Jill Peeters, “al verwacht ik nog wat buien”

Rukwinden tot 80 kilometer per uur, tot 50 liter regen per vierkante meter op 24 uur en amper 17 graden: het leek dit weekend eerder het toppunt van een sombere herfst, dan het midden van de zomer. “Toch is boosdoener ‘Storm Antoni’ eigenlijk geen storm”, legt onze weervrouw Jill Peeters uit. Maar er gloort hoop aan de einder. Eindelijk. Mogen we voorzichtig uitkijken naar écht zomers weer?