Spanje en Portugal zetten zich schrap voor hevige sneeuwval

Deze bomen en struiken kun je best in januari al snoeien

3 januari Dat het hartje winter is, wil nog niet zeggen dat er geen tuinklusjes op je liggen te wachten. Zo is januari de perfecte maand om je fruitbomen te snoeien. Twee tuiniers leggen aan onze collega’s van AD.nl uit waarom je daar best niet te lang mee wacht, en wat het gevaar is als je dat wel doet.