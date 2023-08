Spanjaarden bezwijken onder vierde hittegolf: meer dan 40 graden op sommige plekken

In Spanje is zondag de vierde (en wellicht laatste) hittegolf van de zomer helemaal doorgebroken. Zowel in het noordoosten als in het zuiden van het land was het abnormaal warm.

Op veel plaatsten op het Iberische schiereiland klommen de temperaturen zondag bijzonder hoog op. Zelfs in de regio’s Catalonië en Aragon, in het oosten en het noorden van het land, was het warmer dan 40 graden, bevestigde de Spaanse meteorologische dienst AEMET. In Madrid werd het 38 graden.

De hitte wordt veroorzaakt door de intense zonneschijn boven een warme luchtmassa. Vooral het noordoosten en de bekkens van de grootste rivieren van het land voelen daarvan de impact.

De hitte zou nog tot donderdag aanhouden. De piektemperaturen worden morgen of dinsdag verwacht.

Tenerife

Intussen kampt Tenerife, op de Canarische Eilanden, met hevige bosbranden. Het vuur heeft zich sinds dinsdagavond over een gebied van zowat 11.600 hectares verspreid. Zo’n 12.000 mensen, verspreid over elf dorpen, moesten hun huizen verlaten. Dat is minder dan de 26.000 geëvacueerden die zaterdag nog genoemd werden. Dat cijfer is dus naar beneden bijgesteld.

Het vuur brak dinsdag uit in het dorp Arafo. Volgens de regionale regeringsleider Fernando Clavijo is het nog niet duidelijk wat de brand veroorzaakt heeft, een onderzoek is nog lopende.

Maandag brengt premier Pedro Sanchez een bezoek aan Tenerife. Zijn minister van Binnenlandse Zaken Fernando Grande-Marlaska zei zaterdag te hopen het vuur in de komende dagen onder controle te krijgen “als het weer wil meewerken”.

Hittegolf Frankrijk

Ook in buurland Frankrijk houdt de hittegolf nog aan tot eind van de week. Daar wordt het oranje hittegolfalarm maandag uitgebreid naar 50 departementen – grosso modo de helft van het land. Weerdienst Météo France verwacht dat de temperaturen pas donderdag of vrijdag gaan dalen.

“De piek van de hittegolf wordt tussen dinsdag en woensdag verwacht”, luidt het zondag. Volgens Météo France kunnen er “absolute recordtemperaturen” worden gevestigd. Zo wordt voor de Rhônevallei dinsdag een temperatuur van 40 tot 42 graden verwacht.

Deze nieuwe periode wordt de warmste van de zomer van 2023. Zo’n intense hitte deed zich in Frankrijk zelden zo laat in de zomer voor.

KIJK. Onderstaande beelden tonen de enorme brandhaard op Tenerife