Spaanse ‘hittepluim’ op weg naar Frankrijk: onze wetenschapsexpert legt uit om welk weerfenomeen het gaat en wat het doet

Mogelijk verschij­nen er deze week lichtende nachtwol­ken aan Belgische hemel

Elk jaar hebben we in de periode met de langste dagen kans om lichtende nachtwolken te zien. De komende tijd stijgt de kans opnieuw en kunnen zilverblauwe wolken zichtbaar worden. Afgelopen dinsdag kwamen deze wolken in het noorden van Duitsland al even voor. Komende nachten zijn er ook in ons land heldere perioden waardoor de opvallende wolken kunnen verschijnen.

2 juni