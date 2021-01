Sneeuwpret in Vlaanderen, KMI waarschuwt voor rijm- en ijsplekken

Zaterdag is het eerst nog droog met lokale opklaringen en in Hoog-België kans op mistbanken, zo meldt het KMI. De bewolking neemt echter snel toe en rond de middag bereikt een sneeuwzone het uiterste westen. Deze sneeuwzone breidt zich in de namiddag naar de rest van het land uit om het uiterste oosten op het einde van de namiddag of het begin van de avond te bereiken. Door de lage temperaturen is het in veel streken opletten geblazen voor rijm- of ijsplekken. Daarvoor waarschuwt het KMI, dat voor heel het land code geel geeft

Het KMI verwacht een sneeuwlaag van enkele centimeters. Voor West- Vlaanderen gaat het om 2 tot 7 cm. Voor Oost- Vlaanderen, Brabant, Antwerpen, Limburg en Henegouwen om 2 tot 5 cm, en voor Namen, Luik en Luxemburg om 3 tot 8 cm.



Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) laat weten dat de strooidiensten afgelopen nacht actief waren en zaterdag ook de hele dag paraat blijven om sneeuw te ruimen en te strooien waar en wanneer nodig. “Bij neerslag is gladheidsbestrijding niet evident gezien het preventief gestrooid strooizout kan wegspoelen”, klinkt het. “Ook is het moeilijk te voorspellen wat de intensiteit van de winterse neerslag is. Dit alles maakt dat de strooidiensten van AWV voor een uitdagende dag staan.”



In heel Vlaanderen staan 314 strooiwagens klaar om de gewest- en autosnelwegen te behandelen. Ook de fietspaden worden daarbij meegenomen. Het Agentschap Wegen en Verkeer gebruikte deze winter al 9.300 ton strooizout voor gladheidsbestrijding.

Zaterdagavond sneeuwt het nog in het centrum en het oosten van het land. In het westen valt er geleidelijk lichte regen. Volgende nacht is het vaak droog in het westen met slechts enkele regenbuien. In het centrum valt eerst nog wat smeltende sneeuw en later soms nog wat lichte regen. Over het oosten verwachten we nog steeds enkele sneeuwbuien. De minima worden zaterdagavond bereikt en liggen tussen -5 graden in de Hoge Venen en 0 graden aan zee. Tijdens de nacht wordt het zachter. De matige zuidenwind wordt in de loop van de nacht zwak tot matig uit west in het binnenland en uit noordwest aan zee.

Zondag is het wisselend tot zwaarbewolkt en trekken er vanaf het westen een paar regenbuien over het land. In de Ardennen gaat het boven 300 à 400 m om sneeuwbuien. Vooral na de middag wordt het over het westen en het centrum overwegend droog. De maxima liggen rond of iets boven het vriespunt in de Hoge Ardennen en klimmen tot +6 graden aan de kust. Er waait een matige wind uit west tot noordwest. Aan zee is de noordwestenwind vrij krachtig met rukwinden tot 50 à 55 km/ u, later overdag iets afzwakkend.

Maandagochtend kan er nog een winterse bui vallen in het oosten. Daarna blijft het vrijwel overal droog met een afwisseling van bewolkte perioden en opklaringen. In de Ardennen echter blijft het overwegend grijs met nevel en lage bewolking. De maxima liggen tussen 0 graden in Hoog- België en 4 à 5 graden in Vlaanderen. De zwakke zuidwestenwind wordt in de loop van de dag matig uit zuid.

Dinsdag is het zwaarbewolkt met regen die 's ochtends in Hoog- België zou kunnen aanvriezen. Mogelijk wordt het in de loop van de dag droog vanaf het zuidwesten. Het is zachter met maxima van 3 graden in Hoog- België tot 9 graden aan zee. Het wordt winderig met een overwegend vrij krachtige wind uit zuidzuidwest en rukwinden tot 50 à 60 km/u.

Woensdag wordt het vaak zwaarbewolkt met kans op perioden van regen. De maxima liggen tussen 6 graden in Hoog-België en 10 graden in Vlaanderen. De wind waait vrij krachtig tot soms krachtig uit het zuidzuidwest met rukwinden tussen 60 en 80 km/u.

Donderdag is het wisselvallig met wolken maar soms ook opklaringen. Er vallen enkele buien die in de Hoge Ardennen een winters karakter kunnen hebben. De maxima liggen tussen 2 graden in Hoge Venen en 6 à 7 graden in Vlaanderen. Er waait een matige tot vrij krachtige zuidenwind.

Ook vrijdag blijft het wellicht winderig en zeer wisselvallig met regen of buien. De maxima liggen tussen 2 graden in Hoog- België en 5 graden in Vlaanderen.