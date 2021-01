Sneeuwbuien trekken zaterdag België binnen, gladde wegen in vrijwel heel het land

IN BEELD. Sneeuw trekt over ons land: opgelet voor gladde wegen

16 januari Een sneeuwzone is vandaag van west naar oost over ons land getrokken. De eerste sneeuw viel vanmiddag al in West-Vlaanderen. De rest van het land kwam later aan de beurt. Op de meeste plaatsen is zo'n 1 à 5 centimeter sneeuw gevallen. Wie de weg op moet, kijkt maar beter uit. Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) waarschuwt voor besneeuwde en gladde wegen in Vlaanderen. Het agentschap raadt weggebruikers aan hun rijstijl aan te passen. Sinds vrijdagavond heeft AWV 1.125 ton zout gestrooid.