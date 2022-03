Sneeuw ‘s ochtends en volle zon ‘s middags? “Heel normaal voor de tijd van het jaar”, zegt weerman David Dehenauw

Snelle wisseling van windrichting

Vergeet alfa- en omegablokkades of de klimaatverandering - dat het in Antarctica nu 30 graden te warm is, is daar wél een gevolg van. Bij ons is onstuimig weer, alsof de winter en de lente met elkaar aan het armworstelen zijn, al eeuwen vaste prik in maart en april. Niet voor niks spreken de mensen over maartse buien en aprilse grillen. “Dat komt omdat we in deze periode altijd een snelle wisseling van de windrichting kunnen hebben”, legt Dehenauw uit. “Keert de wind naar het noorden, krijgen we plots koude temperaturen omdat het daar nog winter is. Hebben we zuidenwind - waar de temperaturen al zomers zijn - krijgen wij ook dagen van rond de 20 graden. Daardoor is een verschil van tien graden warmer of kouder met de vorige dag helemaal niet uitzonderlijk. Dat gebeurt altijd in de lente.”