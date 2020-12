Sneeuw in de Ardennen, mogelijk ook gladde wegen in West-Vlaanderen

Het blijft zwaarbewolkt en grijs met in de ochtend nevel of lokale mist. In het noorden van het land zijn er perioden van regen, mogelijk hier en daar wat smeltende sneeuw en in West-Vlaanderen mogelijk aanvriezend. In de noordelijke Ardennen valt er nog enige tijd sneeuw. In het zuiden van het land blijft het zo goed als droog, al is er 's namiddags in de Ardennen een winterse bui mogelijk.

Een depressie boven het noordoosten van Nederland trekt via de Noordzee naar Schotland. De eraan verbonden storing boven Nederland en Duitsland ligt ook deels over ons land. De maxima liggen tussen 0 of 1 graad in de Ardennen en 5 graden aan zee. De wind waait matig uit zuidwest en krimpt in de namiddag naar zuid, zegt het KMI.

Maandagavond en -nacht wordt het overal droog met eerst nog veel bewolking, maar later geleidelijk meer opklaringen. Er vormt zich ook nevel en plaatselijk mist. De temperaturen dalen op de meeste plaatsen onder het vriespunt met minima tussen 0 en -3 graden; er is dus kans op ijs- of rijmplekken. De wind krimpt naar oost tot zuidoost en wordt overwegend zwak.

Dinsdag, na het optrekken van het lokale ochtendgrijs, blijft het op de meeste plaatsen droog met opklaringen. In de Ardennen is er in de namiddag kans op wat winterse neerslag. Aan zee kan er dan weer een bui vallen. De maxima schommelen tussen 0 of 1 graad in de Ardennen en halen 4 of 5 graden in Vlaanderen. De wind is meestal zwak uit oost tot zuidoost of uit veranderlijke richtingen.

Woensdag blijft het overwegend droog en begint de dag op vele plaatsen met aanvriezende mist. Later overdag verschijnen er enkele opklaringen. Aan zee is er kans op een bui. Het blijft koud met maxima tussen lokaal -1 graad in de Hoge Ardennen en 3 of 4 graden. De wind waait overwegend zwak uit het zuiden.