Sneeuw in Ardennen, regen in rest van het land

WeernieuwsVrijdagochtend zijn er nog enkele opklaringen mogelijk in het westen en zuidwesten, maar al snel wordt overal het betrokken tot zwaarbewolkt met vooral in de noordoostelijke landshelft regen of buien. In de Ardennen valt er sneeuw, in Laag- en Midden-België eerder regen. Aan de kust zijn er een paar intense buien mogelijk. In de late namiddag wordt het in het noorden droog met opklaringen. De maxima liggen tussen -1 graad op de Ardense toppen, +2 of +3 graden in het centrum en +4 graden aan zee. Dat meldt het KMI.