Sneeuw in aantocht, ook in skigebieden veel winterse buien verwacht: “Als je geen sneeuwkettingen hebt, krijg je problemen”

Vannacht wordt er heel wat sneeuw verwacht, vooral in het centrum en het westen van het land. “In Vlaanderen kan er 2 tot 5 centimeter sneeuw blijven liggen, maar in de Hoge Venen valt de meeste sneeuw", volgens VTM-weerman Frank Duboccage. Er wordt ook sneeuw verwacht op vrijwel alle toegangswegen naar de skigebieden, wat voor heel wat hinder kan zorgen tijdens de uittocht bij het begin van de paasvakantie. “Zeker als je geen sneeuwkettingen hebt."

Er valt vandaag op sommige plaatsen in ons land al de eerste smeltende sneeuw, die dus meteen weer wegsmelt. “Een sneeuwlaag wordt er sowieso vandaag niet gevormd”, verduidelijkt onze weerman Frank Duboccage. Qua gladheid op de wegen zal het volgens Duboccage “vandaag allemaal wel meevallen”.

Morgen is er wél gevaar voor gladheid, waarschuwt de VTM-weerman, omdat de temperaturen rond het vriespunt zullen liggen. Vannacht trekt een actieve storing vanaf de Noordzee over ons land en daaruit valt sneeuw die in het binnenland wél blijft liggen. “Die sneeuwzone, dat is toch eentje om u tegen te zeggen”, weet onze weerman, “want in principe kan er eigenlijk in die neerslagzone op sommige plaatsen zo’n vijftien centimeter sneeuw vallen”. Die zal niet allemaal blijven liggen, maar tegen morgenochtend verwacht Duboccage toch een sneeuwtapijt van zo'n 2 tot 5 cm. “En dan zou de ochtendspits wel helemaal in het honderd kunnen lopen.” Er geldt tot morgenavond 19 uur dan ook code geel voor gladheid. De strooidiensten in Vlaanderen werden alvast uitgestuurd.

Ook op de toegangswegen naar skioorden wordt sneeuw verwacht: “Behoorlijk veel sneeuw”. Dat kan de uittocht bij het begin van de paasvakantie een pak moeilijker maken, zo waarschuwt Duboccage. “Als je geen sneeuwkettingen hebt, ga je in de problemen geraken", voorspelt Duboccage nog. “Zeker op het einde van het traject richting de skigebieden zal het een en al miserie zijn."

Skiën in de Hoge Venen?

“De meeste sneeuw zal in de Hoge Venen vallen”, zo voorspelt Duboccage. “Tot wel 20 centimeter.” Of we onze skispullen dan alvast mogen bovenhalen? “De kans zit erin dat er geskied kan worden, maar ik kan het niet garanderen. Maar er kan vrijwel zeker gelanglauft worden.”

Aan zee is de kans op een sneeuwtapijt kleiner. De minima liggen in het binnenland tussen 0 en -2 graden. Enkel aan zee blijft het kwik positief, met minima rond +2 graden.

Hoe uitzonderlijk?

Hoe uitzonderlijk de winterse buien zijn in april? “Dat is niet zo uitzonderlijk", zegt Duboccage. “Vorig jaar rond deze tijd van het jaar heeft het ook gesneeuwd.” Dat komt omdat we in een overgangsfase zitten: in het zuiden zijn de temperaturen stilaan aan het stijgen, maar in het noorden is het nog zeer koud. We zijn met andere woorden afhankelijkheid van de richting van de luchtstromingen, en die luchtstromingen komen de eerstvolgende dagen vanuit het koude noorden.

Zelf mooie of opvallende beelden gemaakt (foto of video) van de sneeuw? Stuur ze vanavond of morgenochtend naar onze redactie via 4040

Morgenochtend is het zwaarbewolkt met nog wat (smeltende) sneeuw. In de namiddag wordt het droger, maar blijft het vaak nog bewolkt. De maxima schommelen rond -2 graden in de Hoge Venen, rond 4 graden in het centrum en 5 à 6 graden in de kuststreek. De wind is matig tot vrij krachtig, aan zee zelfs krachtig uit noordnoordoost. Rukwinden van 50 tot 60 km/u zijn mogelijk, en tot zelfs 70 km/u aan zee. Afgezien van de kuststreek waarschuwt het KMI met code geel voor gladheid in alle andere regio's.

Zaterdagochtend zijn er ten noorden van Samber en Maas opklaringen en is het vaak droog. Over het zuiden van het land hangt er meer bewolking met nog kans op sneeuwbuien. In de loop van de namiddag wordt het droog over het hele land, op een (winters) buitje na. We halen maxima van -2 graden op de Ardense toppen tot 6 of 7 graden aan zee.

Zondag is het, na een koude ochtend met wijdverspreide vorst, overwegend droog met opklaringen. De maxima liggen tussen 0 graden in de hoge Ardennen en 7 graden aan zee.

Maandag is het zwaarbewolkt en trekt een neerslagzone van noordwest naar zuidoost over het land. Er valt vooral regen. In de Ardennen kan de neerslag tijdelijk een winters karakter aannemen. De maxima liggen rond 7 of 8 graden in het centrum.

Lees ook: