Sneeuw blokkeert wegen in Madrid: zorgverleners moeten soms uren stappen om ziekenhuis te bereiken

Vrijdag kwam storm Filomena aan in Spanje en legde grote delen van het land onder een dikke laag sneeuw. Voor de hoofdstad Madrid betekende het de hevigste sneeuwval in 50 jaar, met een sneeuwtapijt van 25 tot 50 centimeter. Het leven viel er stil. In heel Spanje vielen er minstens vier doden. Duizenden Spanjaarden zaten vast in hun auto, in de trein en op luchthavens. Zo’n 20.000 km aan wegen was onberijdbaar. En dat is nog lang niet opgelost, ook al zijn er heel wat vrijwilligers in de weer om sneeuw te ruimen. Door de koudegolf die er nu heerst, zal de ellende naar verwachting nog een week duren. Het zuiderse Spanje is niet voldoende voorbereid op dit soort van extreem winterweer.