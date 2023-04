Smeren maar! Komende week stijgt UV-index tot 5: “Onbeschermde huid verbrandt al na 20 minuten”

Zondag is het op de meeste plaatsen nog bewolkt, maar midden volgende week belooft de lente eindelijk door te breken. Ook voor volgend weekend zien de weerkaarten er zonnig uit. Wie nu al plannen maakt om te tuinieren, een mooie fietstocht te maken of zelfs de barbecue al eens aan te steken, vergeet best ook de zonnecrème niet. Ook deze tijd van het jaar is de zon al behoorlijk schadelijk, waarschuwt Meteovista. “Een onbeschermde huid kan al na 20 minuten verbranden.”

De zonkracht, of de UV-index, stijgt komende week dagelijks naar kracht 4. Hoe hoger de UV-index, hoe gevaarlijker om onbeschermd in de zon te blijven. Bij zonkracht 4 kan iemand met huidtype II, het meest voorkomend in onze streken, tijdens zonnige perioden in de namiddag al binnen 30 tot 60 minuten verbranden. Tegen het einde van de week loopt de zonkracht op tot iets meer dan 5, voorspelt het KMI. Een UV-index van meer dan 5 noemt het KMI “hoog", de onbeschermde huid verbrandt bij blootstelling aan de zon “snel", of binnen de 20 tot 40 minuten.

Lees ook WEERBERICHT. Zondag start koel en zwaarbewolkt

Hoe hoger de zon aan de hemel staat, hoe hoger de zonkracht. Want: met een hoge zonnestand is de weg door de atmosfeer korter. En het is vooral de atmosfeer die een belangrijke rol speelt in het stralingsniveau. Een groot deel van de straling wordt namelijk weggefilterd door de ozonlaag. Hoe lager de zon, hoe langer de weg door de ozonlaag, en hoe meer er wordt gefilterd.

Deze tijd van het jaar schijnt de zon dus het felst tussen 12 uur en 15 uur, wanneer de zon het hoogst staat. De intensiteit neemt de komende weken nog toe, en van eind mei tot en met juli wordt op zonnige momenten een uv-index van 6 of 7 gehaald. Rond de langste dag van het jaar, op 21 juni, is de zon het krachtigst en kan een UV-index van 8 bereikt worden. Op dat moment verbrandt iemand met huidtype II “zeer snel”, binnen de 10 minuten.

Smeren maar

Wie in de zon komt, doet er dus goed aan om te smeren. “Vanaf uv-index 3 is het aangeraden een zonnebescherming te gebruiken, zeker voor wie een lichte huid heeft en langer dan 20 minuten buiten vertoeft”, legt dermatoloog Ilan Karavani uit.

Wie nog een restje zonnecrème van vorig jaar heeft liggen, is daar best voorzichtig mee, waarschuwt de dermatoloog. “Zodra een zonnecrème geopend is, verliest het product zijn werkzame eigenschappen. De formule is na al die tijd niet langer stabiel, waardoor je huid niet meer dezelfde bescherming krijgt. Zeker producten die in de zon of bij temperaturen boven de 25°C gelegen hebben, hebben veel werkzame eigenschappen verloren”, klinkt het.

LEES OOK.

“