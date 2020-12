Slechts 11 keer sinds het jaar 1900: onze wetenschapsexpert legt uit waarom een witte kerst zo zeldzaam is

Op een originele manier én corona­proof het eindejaar vieren? “Met een camper kan dat zelfs op een kinderboer­de­rij of in een wijngaard”

16 december Wie deze winter even uit zijn kot wil maar in de eigen bubbel blijft, kan met een huurcamper coronaproof gaan logeren op het domein van een gastgezin. Van Hamont tot De Panne, van een wijngaard tot op de parking van een (afhaal)bistro of restaurant: de keuze is bijzonder groot. Onze reisjournalist licht de origineelste opties toe én wat je ervoor betaalt.