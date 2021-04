Slechter weer op komst: buien en donderslag niet uitgesloten

Wisselend bewolkte maar groten­deels droge zondag

18 april Zondag blijft het op de meeste plaatsen droog met zon en stapelwolken. In het oosten van het land ontwikkelt er zich meer bewolking en kan er in de late namiddag, voornamelijk in het uiterste oosten, een bui vallen. De maxima schommelen van 9 à 10 graden aan zee en op de Ardense hoogten tot lokaal 15 graden in het centrum. De wind is in het binnenland zwak tot soms matig en aan zee matig uit noord tot noordwest. Vooral aan zee versterkt de wind het koudegevoel. Dat meldt het KMI.