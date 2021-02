Sir David Attenborough waarschuwt de wereld voor klimaatverandering: “Wat we ook doen, we kunnen het niet meer omkeren”

Sir David Attenborough (94) spreekt de wereldleiders toe op de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties. Hij houdt er een passioneel betoog over klimaatverandering. “Wat we nu ook doen, het is te laat om klimaatverandering te voorkomen”, aldus de milieuactivist.

Sir David Attenborough bestudeert al zestig jaar de natuur wereldwijd. Als geen ander zag hij onze planeet veranderen. De Brit ziet het nu dan ook bijzonder somber in. “Mag ik pleiten dat er vandaag de dag nieuwe en ongekende bedreigingen zijn voor de veiligheid? Deze bedreigingen verdelen ons niet, het zijn bedreigingen die ons zouden moeten verenigen. Ongeacht uit welk deel van de wereld we komen, we krijgen er allemaal mee te maken.”

Quote Enkel door wereldwij­de samenwer­king kunnen we misschien voor het eerst in de hele geschiede­nis van de mensheid te weten komen hoe het voelt om veilig te zijn Sir David Attenborough

Volgens de legendarische milieuactivist is er geen weg meer terug, en zijn het de zwaksten in onze samenleving die er de meeste gevolgen van zullen dragen. “We hebben de stabiele en veilige klimaatperiode waaruit onze beschaving is voortgekomen, verlaten. Er is geen weg meer terug. Wat we nu ook doen, het is te laat om klimaatverandering te voorkomen. En de armsten en kwetsbaarsten, degenen met de minste zekerheid, zullen nu zeker lijden.”

Volledig scherm Sir David Attenborough ziet het somber in en spreekt van nieuwe en ongekende bedreigingen voor de veiligheid. © AP

Geen al te best toekomstbeeld dus, maar dankzij wereldwijde samenwerking kunnen we volgens Attenborough een nieuwe, stabiele staat creëren. “Door wereldwijde samenwerking kunnen we veel meer bereiken dan alleen de klimaatverandering aan te pakken, we kunnen eindelijk een stabiele, gezonde wereld creëren waarin hulpbronnen eerlijk worden verdeeld en waar we gedijen in balans met de rest van de natuurlijke wereld. Misschien komen we voor het eerst in de hele geschiedenis van de mensheid te weten hoe het voelt om veilig te zijn.”

Nu of nooit

De Britse premier Boris Johnson deelt de mening van Sir David Attenborough. Ook hij roept op om nu actie te ondernemen. “Of je het nu leuk vindt of niet, het is een kwestie van wanneer je land en je mensen te maken zullen krijgen met de veiligheidseffecten van klimaatverandering.”