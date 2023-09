’s Ochtends nog mist... en dan: 10 (!) dagen zon en bijna 30 graden

Was het weer deze zomer écht koeler en natter dan normaal? Dit is het overzicht van 2023

Vandaag op 1 september start niet alleen het nieuwe schooljaar, we schakelen ook officieel over van de weerkundige zomer naar de weerkundige herfst. Tijd dus om de balans op te maken van het weer tijdens de afgelopen maanden. Van tijd tot tijd leek het soms herfst in het midden van de zomer. We kregen heel wat wisselvalligheid over ons heen. Maar vertaalt zich dat ook in de cijfers? Verliep de zomer effectief koel en natter dan gemiddeld? Of kunnen we spreken van een doodnormale Belgische zomer? Wij maakten voor jullie de balans op.