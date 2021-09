Rustige herfstdag met regelmatig wat zon, rest van de week fris en kans op regen

Voorspelde warmtegolf laat zich voelen in toeristi­sche sector: “Reserva­ties stromen vlot binnen”

9 september Vanaf zaterdag tot het eind van de komende week krijgen we heel mooi nazomers weer, met begin volgende week temperaturen rond de dertig graden. Hoewel we in 2016 in dezelfde periode vergelijkbare temperaturen kregen, kan de komende week een record sneuvelen. Wie kan, knijpt er nog gauw even tussenuit. Tijdig boeken voor een verblijf in eigen land, is de boodschap.