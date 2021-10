Rustige, droge zaterdag

HET WEER De zon is opnieuw van de partij, maar voor hoelang? Weerman David Dehenauw legt uit

10 oktober Het weekend wordt vaak vrij zonnig bij maxima van 14 tot 18 graden. Dat meldt het KMI. Vandaag wordt het, na het verdwijnen van het ochtendgrijs, opnieuw zonnig. De maxima liggen tussen 14 à 16 graden in de Ardennen en tussen 16 en 18 graden elders. Het mooie weer is jammer genoeg maar van korte duur, want vanaf maandag wordt het opnieuw frisser en vooral op dinsdag krijgen we buien te verwerken, zegt weerman David Dehenauw.