Rukwinden tot 90 km/u mogelijk: “Piek van storm Corrie wordt rond de middag verwacht”

Op verschillende plaatsen in het land worden maatregelen aangekondigd omdat er stormweer wordt voorspeld. Het KMI waarschuwt voor rukwinden tot 90 km/u en stormtij. We zullen vooral te maken krijgen met de naweeën van storm Corrie, die deze ochtend in Nederland aan land kwam. “De piek wordt in ons land rond de middag verwacht, meer concreet rond 10 uur voor de kustregio en rond 14 uur voor het centrum en het oosten van het land”, stelt weerman Frank Dubbocage. Via HLN LIVE doen we de hele dag updates over het weer. Bekijk hieronder de meest recente update met de weerman.

OPROEP. Regent of waait het bij jou hard? Stuur ons je beelden naar video@hln.be, via Whatsapp op 0474/74.65.02 of via 4040 in de app.

Corrie

De storm, die door de Britten storm Malik wordt genoemd, trok gisteren vanuit Schotland richting de Noordzee. Het KNMI (Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut) heeft de storm een andere naam gegeven, namelijk Corrie. Dat is een verwijzing naar de eerste vrouwelijke meteoroloog bij het KNMI.

Volledig scherm Archiefbeeld van stormweer in Oostende. Ter illustratie. © Benny Proot

Onstuimig

“We verwachten onstuimig weer met hoofdzakelijk over het centrum en het oosten perioden van regen of buien”, klinkt het bij het KMI. “In de Ardennen is de neerslag winters en daar kan er op de hoogten een sneeuwlaag van meerdere centimeters gevormd worden. Over het westen blijft het mogelijk overwegend droog en is de kans op opklaringen groter. Er waait in het binnenland een vrij krachtige tot krachtige wind uit west tot noordwest met rukwinden tot 80 km/u. Aan zee is de wind meestal zeer krachtig met pieken van 80 à 90 km/u.”

Volledig scherm Piek van de windstoten op maandag 31 januari. © NoodweerBenelux

“In de loop van de ochtend zal de wind fel toenemen”, bevestigde weerman Frank Dubbocage bij HLN LIVE. “De piek wordt rond de middag verwacht, meer concreet om 10 uur voor de kustregio en om 14 uur voor het centrum en het oosten van het land.” Dubbocage noemt windstoten tot 80 à 90 kilometer per uur “behoorlijk veel”. “Het gaat echter niet echt om een stormwind”, nuanceert hij. “Maar het gaat dus wel stevig waaien. Wees voorzichtig en ga niet direct in een bos wandelen, want er kunnen mogelijk takken afbreken. Rond 15 à 16 uur zal de wind in kracht afnemen, ‘s avonds zal het gedaan zijn met die felle windstoten.”

Quote In Nederland kan het tot windstoten tot 110 km/u komen. Daarom wordt het daar ook storm Corrie genoemd. Wij gaan daar een deel van meekrijgen. Weerman Frank Dubbocage bij HLN LIVE

De weerman voegt toe: “In Nederland kan het intussen eventueel tot windstoten tot 110 km/u komen. Daarom wordt het ook in Nederland storm Corrie genoemd. Wij gaan daar een deel van meekrijgen.”

Volledig scherm Positie van de krachtige straalstroom richting Europa. © Meteociel.fr

Waterkeringspoorten

De waterkeringspoorten langs de Scheldekaaien in Antwerpen worden maandagmiddag gesloten door het verwachte hoogwater. Bestuurders die hun wagen op de Scheldekaaien hebben geparkeerd, krijgen de raad om die te verplaatsen. “Het wordt sterk afgeraden om te voet de waterkeringsmuur over te steken tijdens of onmiddellijk na hoogwater”, klinkt het bij de stad.

Het springtij heeft ook impact op de dienstregeling van de waterbus en de veerdiensten. Gebruikers kunnen best de respectievelijke websites checken voor actuele informatie. De waterkeringspoorten zullen vermoedelijk maandag rond 18 uur weer worden geopend.

Aan de kust worden onder meer de strekdammen in Oostende afgesloten uit voorzorg. In het Brussels Gewest gaan de gewestelijke parken, natuurreservaten en bossen vanaf 6 uur maandagochtend dicht voor het publiek. Ook het Zoniënwoud zal niet toegankelijk zijn. Leefmilieu Brussel raadt aan om nergens in het gewest in de buurt van bomen te komen.

1722

De FOD Binnenlandse Zaken activeert tijdelijk het nummer 1722. Op die manier wil men de hulpdiensten niet overbelasten en blijven de noodnummers vrij voor de meest dringende oproepen.

Voor storm- en waterschade waarvoor men bijstand van de brandweer nodig heeft, kan men een aanvraag indienen via het e-loket www.1722.be of het nummer 1722 bellen. “Bel enkel 112 voor situaties die mogelijk levensbedreigend zijn”, stelt de overheidsdienst.

Een digitale aanvraag indienen via het e-loket 1722.be is de meest rechtstreekse manier om brandweerbijstand te vragen, maar men kan ook het nummer 1722 bellen in situaties die niet-levensbedreigend zijn.

Morgen vaak zwaarbewolkt

Morgen is het vaak zwaarbewolkt met lichte regen bij tussenpozen. In de namiddag wordt het droger met hoofdzakelijk ten noorden van Samber en Maas een paar korte opklaringen. De maxima worden ‘s avonds bereikt en schommelen tussen 5 graden in de Hoge Venen en 10 of 11 graden in het westen. Er waait een matige tot vrij krachtige westenwind met rukwinden tot 55 kilometer per uur.

Woensdag valt er lokaal soms wat lichte regen. Mogelijk wordt het in de loop van de dag overwegend droog over het westen. Het is zacht voor de tijd van het jaar met maxima tussen 5 en 11 graden. Donderdag valt er af en toe wat lichte regen of motregen en blijft het zwaarbewolkt en wordt het iets frisser. Vrijdag bereikt een vrij actieve regenzone ons land vanaf de kust. Zaterdag zou dan weer overwegend droog blijven, maar zondag neemt de kans op perioden van regen mogelijk toe.