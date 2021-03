Rukwinden tot 100 km/u komen morgen aangewaaid: “Piek wordt iets voor de middag verwacht”

We krijgen morgen een onstuimige dag met rukwinden tot mogelijk 100 kilometer per uur. De piek wordt “iets voor de middag” verwacht, meldt VTM-weerman Frank Duboccage. In heel het land gaat het hard waaien, maar de hoogste windsnelheden vinden waarschijnlijk plaats aan de kust en op de Ardense hoogten.

In Vlaanderen zijn er morgen rukwinden mogelijk van 90 tot 100 kilometer per uur. Aan de kust is er kans op rukwinden rond 100 kilometer per uur, klinkt het ook bij het KMI. De maxima liggen tussen 7 en 12 graden.

Volgens weerman Frank Duboccage bevindt het volledige land zich morgen onder dat windveld. “De hoogste windsnelheden zal je waarschijnlijk wel hebben aan de kust en op de Ardense hoogten.” Dat komt omdat de wind daar alle kansen krijgt om te waaien en niet gehinderd wordt door bijvoorbeeld gebouwen die voor frictie kunnen zorgen.

Volledig scherm Deze weerkaart voorspelt de maximale windstoten op donderdag. © NoodweerBenelux

De piek van het onstuimige weer wordt “iets voor de middag” verwacht, aldus nog Duboccage. “Dat wil echter niet zeggen dat de wind in de namiddag heel snel in kracht zal afnemen. Dat gebeurt geleidelijk aan.” Heel de dag zal het sowieso onstuimig aanvoelen, zegt de weerman.

Ook NoodweerBenelux voorspelt een onstuimige donderdag. “Volgens de laatste weermodellen ligt de piek van het stormveld boven het noorden van Nederland waar windstoten kunnen optreden tot 110 à 120 kilometer per uur. Over het zuiden van Nederland en in België liggen de windstoten tussen 80 en 100 kilometer per uur.”

Volg de stormdepressie op de voet via deze handige weerkaart.

Nog volgens de weerdienst ontstaan er morgennamiddag ook enkele buien die afgewisseld worden met opklaringen. “Tegen de avondperiode luwt de wind, maar blijft het nog steeds matig tot vrij krachtig waaien uit het zuidwesten”, klinkt het.

Weersverwachting voor vandaag

Vandaag is het eerst nog droog, maar in de loop van de namiddag gaat het regenen vanuit het westen. In het oosten van het land blijft het droog tot de avond. In de Hoge Venen wordt het tot 5 graden, in Vlaanderen halen we tot 9 graden, meldt het KMI.

Ook komende nacht blijft het betrokken met perioden van regen. De zuidwestenwind wordt tegen de ochtend al vrij krachtig tot soms krachtig landinwaarts, en krachtig tot zeer krachtig aan zee. De minima zakken naar zo’n 3 graden in de Hoge Venen tot 7 graden in Vlaanderen.

Vrijdag is het overwegend droog, maar in de namiddag gaat het opnieuw regenen. Ook zaterdag en zondag krijgen we zwaarbewolkt weer met perioden van regen, maar ook opklaringen.