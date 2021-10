Ruimtestation ISS wordt filmset

Of het nou Star Wars, Star Trek, Interstellar, Gravity of The Martian is, alle grote films en series over de ruimte hebben één ding gemeen: ze zijn van de eerste tot de laatste scène op aarde opgenomen.

Daar komt volgende week verandering in. Dan gaan namelijk een actrice en een producent/cameraman de ruimte in. Ze blijven bijna twee weken in het ruimtestation ISS, om daar een film op te nemen, 400 kilometer boven de aarde. Het is de eerste buitenaards opgenomen film ooit. Voor Rusland, dat de vlucht verkoopt, is de missie een welkome bron van inkomsten.

De actrice is de 37-jarige Joelia Peresild. Zij speelt de hoofdrol in de film Vizov (de uitdaging). In de film wordt een ruimtevaarder onwel. Hij kan niet terug naar de aarde, en daarom gaat een chirurg, die door Peresild wordt gespeeld, de ruimte in om hem te opereren en zijn leven te redden. Het camerawerk in de nieuwe film wordt gedaan door Klim Sjipenko, die meegaat naar het ISS.

Op weg naar het ISS krijgen Peresild en Sjipenko gezelschap van de ervaren kosmonaut Anton Sjkaplerov. Samen worden ze dinsdagochtend rond 10.55 uur Nederlandse tijd gelanceerd. Na iets meer dan drie uur vliegen komen ze aan bij het ISS. Daar wonen nu al drie Amerikanen, twee Russen, een Japanner en een Fransman. In de nacht van 16 op 17 oktober moeten Peresild en Sjipenko terugkeren naar de aarde.

Met de filmopnames in het ISS verslaat Rusland de Verenigde Staten. Acteur Tom Cruise wil over een tijdje ook naar het ISS gaan om daar een film op te nemen. Daarbij is ruimtevaartbedrijf SpaceX van de kleurrijke zakenman Elon Musk betrokken.